"Мрр вашему дому": онлайн-тренинг

Ведущий кот Бублик делится полезной информацией о Москве.

Бублик провел онлайн-тренинг "Как спать успешным?!" и обсудил следующие темы: "Берем жизнь в свои лапки", "Не откладывай ничего не завтра" и "Тебе кажется, что ты на дне?".