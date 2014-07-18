"Московский патруль": Под стражу взят предполагаемый убиййца Рыбакина

В Гагаринском суде Москвы под стражу взяли Антона Гурвица - предполагаемого убийцу телеведущего Андрея Рыбакина. Молодой человек был задержан после того, как в квартире на юго-западе Москвы было обнаружено тело Рыбакина. Смерть мужчины, по данным судмедэкспертов, наступила в результате черепно-мозговой травмы. Предположительно, телеведущего несколько раз ударили битой. Следователи изучили запись с камер видеонаблюдения и выяснили, что последний, кто общался с Андреем Рыбакиным - был именно Гурвиц. Последний уже дал признательные показания. Подробности - в сюжете канала "Москва 24".