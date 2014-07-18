Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют 27–28 мая

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18 июля 2014, 01:30

Происшествия

"Московский патруль": Под стражу взят предполагаемый убиййца Рыбакина

"Московский патруль": Под стражу взят предполагаемый убиййца Рыбакина

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В Гагаринском суде Москвы под стражу взяли Антона Гурвица - предполагаемого убийцу телеведущего Андрея Рыбакина. Молодой человек был задержан после того, как в квартире на юго-западе Москвы было обнаружено тело Рыбакина. Смерть мужчины, по данным судмедэкспертов, наступила в результате черепно-мозговой травмы. Предположительно, телеведущего несколько раз ударили битой. Следователи изучили запись с камер видеонаблюдения и выяснили, что последний, кто общался с Андреем Рыбакиным - был именно Гурвиц. Последний уже дал признательные показания. Подробности - в сюжете канала "Москва 24".
Программа: Московский патруль
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