23 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": задержаны девушки, укравшие парфюм из магазина в центре Москвы
Столичные полицейские задержали двух любительниц парфюма, которые ограбили магазин в центре Москвы. На кадрах видеонаблюдения видно, как девушки проходят между рядами с духами, нюхают пробники и украдкой кладут к себе в сумку флаконы.
В итоге девушки набрали товара на 80 тысяч рублей и вышли из магазина, не заплатив за него. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль