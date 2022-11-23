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Новости

23 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": задержаны девушки, укравшие парфюм из магазина в центре Москвы

"Московский патруль": задержаны девушки, укравшие парфюм из магазина в центре Москвы

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Столичные полицейские задержали двух любительниц парфюма, которые ограбили магазин в центре Москвы. На кадрах видеонаблюдения видно, как девушки проходят между рядами с духами, нюхают пробники и украдкой кладут к себе в сумку флаконы.

В итоге девушки набрали товара на 80 тысяч рублей и вышли из магазина, не заплатив за него. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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