"Московский патруль": задержаны девушки, укравшие парфюм из магазина в центре Москвы

Столичные полицейские задержали двух любительниц парфюма, которые ограбили магазин в центре Москвы. На кадрах видеонаблюдения видно, как девушки проходят между рядами с духами, нюхают пробники и украдкой кладут к себе в сумку флаконы.

В итоге девушки набрали товара на 80 тысяч рублей и вышли из магазина, не заплатив за него. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.