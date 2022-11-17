"Московский патруль": в баре столицы молодой человек украл со стола мобильный телефон

В одном из Арбатских баров молодой человек украл со стола мобильный телефон и очки другого посетителя.

Надевая куртку, злоумышленник в два движения забрал и спрятал в карман имущество 55-летнего мужчины. Окружающие не заметили манипуляций, однако камеры наблюдения, установленные в заведении, все зафиксировали.

Злоумышленника задержали в тот же день, им оказался 23-летний молодой человек. В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье кража.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.