"Московский патруль": полицейские задержали зачинщика драки в метро

Полицейские задержали зачинщика драки на станции метро "Рижская". Мужчина нанес оппоненту два мощных удара кулаком в лицо. Противник упал и потерял сознание.

Врачи диагностировали у молодого человека ушиб головного мозга, перелом лицевых костей и гематомы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.