"Московский патруль": москвичку которую держали под стражей, несмотря на алиби, отпустили

Москвичку Анастасию Иванову, которая почти 8 месяцев провела в следственном изоляторе по делу о кражах и мошенничестве, освободили. С самого начала девушка утверждала, что произошла ошибка.

Ее обвиняли то в одном, то в другом преступлении, однако у нее было алиби, и, несмотря на это, ее продолжали держать в изоляторе. Позже Анастасию сделали фигуранткой нового уголовного дела – о мошенничестве и краже денег у пенсионерки из подмосковного Сергиевого Посада.

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