"Московский патруль": в Москве прошло заседание по делу махинаций в Щелковском районе

В Бабушкинском суде Москвы решался вопрос об избрании меры пресечения сотруднику УВД по юго-восточному округу Москвы Кириллу Дворецкому. Сотрудники Главного Следственного управления СК России по Московской области подозревают его в крупном мошенничестве. По их данным, он может быть причастен к махинациям с земельными участками и недвижимостью в Щелковском районе Подмосковья. Якобы, полицейский незаконно оформил на своего отца городскую собственность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.