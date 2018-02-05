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Новости

05 февраля 2018, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд решал вопрос по делу матери, убившей ребенка

"Московский патруль": суд решал вопрос по делу матери, убившей ребенка

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В Наро-Фоминском суде решали вопрос об избрании меры пресечения для матери, подозреваемой в убийстве приемного ребенка. По версии следствия, женщина напала на малыша, а затем, чтобы скрыть следы преступления заявила врачам о внезапном приступе у ребенка. Медики диагностировали у мальчика травмы. Доставили его в больницу, где ребенок скончался. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
видео Виталий Кармазин происшествия
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