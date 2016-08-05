"Московский патруль": Фигуранты дела о "Славянке" признаны виновными

Тверской суд Москвы признал виновными фигурантов дела о мошенничестве в подведомственном Минобороны ОАО "Славянка". Громкий скандал тянется уже несколько лет. Менеджеров "Славянки" обвиняли в мошенничестве на сотни миллионов рублей.

На скамье подсудимых – пять человек. Бизнесмены, которым вменяют в вину "коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством", "мошенничество, в особо крупном размере" и "легализацию денег, полученных преступным путем". Один из главных фигурантов – руководитель компании "Славянка" Александр Елькин. Его, а также остальных фигурантов задержали в 2012 году.

По версии следствия, в 2010 году руководство фирмы "Славянка" заключило договор с Минобороны на содержание и комплексное обслуживание военных городков. Затем компания привлекла к сотрудничеству 7 коммерсантов. За выгодные контракты им пришлось заплатить менеджерам "Славянки" 130 миллионов рублей. Кроме того, из госбюджета структуре Александра Елькина выделили 84 миллиона рублей на благоустройство административных зданий. Однако сделано ничего не было. Следствие считает, что бизнесмены похитили средства, перевели их на счета подставных фирм, а затем обналичили.

Подробности – в репортаже телеканала "Москва 24".