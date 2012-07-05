"Городовой": Как избавиться от парковки под окнами квартиры

На «горячую линию» жалуются соседи телеканала — молодая семья с улицы Расковой. 3 месяца назад у них родилась дочка. Окна их квартиры на 1-м этаже выходят во двор, но прямо под ними на тротуаре постоянно паркуют машины. Молодые родители из-за этого боятся открывать окно в детской комнате, так как хотят обезопасить ребенка от автомобильных выхлопов. Просят поставить, к примеру, цветники, чтобы машины не ставили вплотную к окнам. Корреспондент "Москвы 24" разбирается, как заставить автомобилистов парковаться дальше от дома, что они нарушают и кто может установить цветники или какое-либо ограждение, препятствующее парковке.