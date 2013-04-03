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Новости

03 апреля 2013, 22:00

"Городовой": Жители ЮЗАО жалуются на спецсигналы, мешающие спать ночью

"Городовой": Жители ЮЗАО жалуются на спецсигналы, мешающие спать ночью

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В программу обратился житель дома на улице Новаторов. Под окном его квартиры располагается въезд в роддом № 4. По ночам, пока охранники медучреждения спят, к закрытым воротам приезжают машины скорой помощи. Чтобы разбудить охрану и въехать на территорию роддома водителям приходиться применять весь арсенал спецсигналов, установленных на авто. За ночь "скорые" приезжают несколько раз. В итоге москвичи, проживающие рядом с роддомом, лишаются полноценного сна. "Городовой" разбирается, как можно решить данную проблему, и кто должен этим заниматься.
Программа: Городовой
штрафы программы адвокаты Сергей Носачев спецсигналы архив

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