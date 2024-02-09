"Атмосфера": ясная погода ожидается в Москве 10 февраля

В программе "Атмосфера" ведущая Дарья Ермакова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни и какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В столичном регионе в субботу, 10 февраля, прогнозируется ясная погода. Температура днем составит -13 градусов. В воскресенье, 11 февраля, ожидается небольшой снег, а столбики термометров покажут -11 градусов.

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