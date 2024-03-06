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06 марта, 14:00

Культура

"Сити": столичные выставки, на которые можно сходить в течение весны

"Сити": столичные выставки, на которые можно сходить в течение весны

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Команда "Сити" сделала подборку столичных выставок, на которые можно сходить в течение весны. В филиале Музея современного искусства на Гоголевском бульваре открылась выставка "Малая родина" авторства Евгении Буравлевой. Основа проекта, который открыт 31 марта, – пейзажи с особенной экспозицией.

Также можно сходить на выставку "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" в Музее "Новый Иерусалим". Илья Репин был не только художником, но и преподавателем. Среди его воспитанников – Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Исаак Бродский, Константин Сомов, Зинаида Серебрякова, Игорь Грабарь, Анна Остроумова-Лебедева и многие другие. Экспозиция работает до 28 июля.

В Пушкинском музее представили выставку "Цветы, плоды, музыкальные инструменты в итальянской живописи эпохи барокко". Ее куратор – Виктория Маркова, она является одни из ведущих специалистов по итальянскому искусству в мире. В экспозиции – 70 полотен. Выставка будет до 26 мая в главном здании ГМИИ на Волхонке.

Подробнее – в программе "Сити".

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