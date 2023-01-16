The City: январские новинки стриминговых видеосервисов

Команда The City сделала подборку новых сериалов, которые появятся на стриминговых видеосервисах. Например, новая версия приключений Эраста Фандорина выходит 19 января. Действие первого сезона сериала "Азазель" развернется не в дореволюционной России, а в альтернативной реальности.

Еще в январе выйдет сериал "Сделано в Финляндии". В нем покажут не расцвет, а начало становления компании Nokia. В сериях подробно расскажут, как выпускали первый мобильный телефон массового производства. Весь сюжет строится вокруг противостояния Nokia и Motorola: обвинения в плагиате, отзыв сотовых телефонов с американского рынка, суд и балансирование на грани разорения.

Подробнее – в сюжете проекта The City.