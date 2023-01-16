Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 13:50

Культура

The City: январские новинки стриминговых видеосервисов

The City: январские новинки стриминговых видеосервисов

Новости часа: Собянин открыл участок МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет

"Звезды советского экрана": ковбойская тема в советском кино

Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси

Сериал "Фандорин. Азазель" выйдет на российские экраны 19 января

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

Новости часа: прощание с Инной Чуриковой перенесли в храм Христа Спасителя

Прощание с Инной Чуриковой пройдет в храме Христа Спасителя

Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни

Команда The City сделала подборку новых сериалов, которые появятся на стриминговых видеосервисах. Например, новая версия приключений Эраста Фандорина выходит 19 января. Действие первого сезона сериала "Азазель" развернется не в дореволюционной России, а в альтернативной реальности.

Еще в январе выйдет сериал "Сделано в Финляндии". В нем покажут не расцвет, а начало становления компании Nokia. В сериях подробно расскажут, как выпускали первый мобильный телефон массового производства. Весь сюжет строится вокруг противостояния Nokia и Motorola: обвинения в плагиате, отзыв сотовых телефонов с американского рынка, суд и балансирование на грани разорения.

Подробнее – в сюжете проекта The City.

Читайте также
Программа: The City
культуракиновидеоПолина Федосова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика