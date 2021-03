"The City": "Путешествие души"

В Пушкинском музее открылась первая в Москве персональная выставка Билла Виолы – "Путешествие души". И, кажется, это главный выставочный блокбастер весны. Билла Виолу называют цифровым Рембрандтом и вермеером хай-тека, он работает в стиле мастеров Ренессанса и Барокко.

На выставке рекомендуют не пользоваться телефонами, чтобы светящиеся экраны не били в глаза посетителям и не отвлекали от арт-медитации. Кроме того, нет аудиогида, нельзя проводить экскурсии.

Выставка Билла Виолы – на сто процентов must see. Экспозиция работает до 30 мая, а билет стоит 600 рублей. Подробнее – в сюжете проекта The City.