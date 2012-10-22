"Познавательный фильм": Секреты кофе

Тысячи москвичей начинают день с чашки кофе – дома или по пути на работу. Прежде чем стать чашкой латте или капучино, зеленое зерно проходит долгий путь.

Обжарка кофе проходит прямо здесь, в столице. Тут же зернам придают необходимый аромат. Однако сделать настоящий кофе – целое искусство.

Противники утверждают, что от кофе страдают желудок, сердце и нервная система, а также портится цвет зубов. Вместе с тем, в умеренном количестве этот напиток помогает бороться с депрессией, сжигает лишние жиры в организме, улучшает пищеварение и укрепляет сосуды. В любом случае, это зерно торгуется на мировых биржах наравне с нефтью и золотом.

В России кофе не растет. Откуда оно берется и как его готовить – смотрите в передаче.