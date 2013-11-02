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02 ноября 2013, 12:00

Культура

"Познавательный фильм": Как стать "путешественником" во времени

"Познавательный фильм": Как стать "путешественником" во времени

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Многим знакомо ощущение, когда кажется, что ты по нелепой случайности родился не в ту эпоху. Воображение уже уносит тебя в другие, далекие времена, когда люди выглядели, говорили и действовали совсем не так, как сегодня.

Кто-то для этого погружается в чтение исторических книг, кто-то становится фанатом компьютерных игр или телесериалов. Но есть и другая возможность оценить тяжесть двуручного меча, ощутить шероховатость деревянного ложа прадедовской винтовки Мосина, услышать, как прекрасна тишина в лесу после боя с гитлеровцами. О том, как стать путешественником во времени - смотрите в познавательном фильме.
Программа: Познавательный фильм
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