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Новости

14 марта 2018, 20:00

Общество

"Спорная территория": "Билайн" на оба ваши дома

"Спорная территория": "Билайн" на оба ваши дома

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Все провайдеры, работающие в доме 68 по улице Чистяковой, оплачивают местному ТСЖ счета за потребляемую ими электроэнергию, а с "Билайном" правление договориться никак не может. Компания готова платить дому, как и всем, у кого она арендует помещения, 700 рублей. ТСЖ настаивает на 1,5 тысячи в месяц. Пока идут переговоры, жители отключили оборудование провайдера от своей электросети. Из-за этого еще три дома, подключенные к этому оборудованию, лишились интернета от "Билайна". Кто пойдет на уступки и смогут ли жители пользоваться провайдером, услуги которого они уже оплатили – в программе "Спорная территория".
Программа: Спорная территория
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