"Прямо и сейчас": может ли авиакомпания просто не пустить на борт

Может ли авиакомпания просто не пустить на борт пассажира с билетом на руках? Оказывается, да. Свидетельств тому масса, и этот летний сезон не стал исключением. Отпуск сорвался, родственники не дождались, командировку пришлось отменить, – жалуются в сети пассажиры. Но сделать ничего не могут. Насколько вольны перевозчики и что делать, если вас не пустили на борт? Ответы на эти и другие вопросы − в программе "Прямо и сейчас" на телеканале "Москва 24".