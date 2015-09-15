Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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15 сентября 2015, 11:30

Культура

"Афиша": Выставка Петера Вайбеля и концерт к юбилею Людмилы Гурченко

"Афиша": Выставка Петера Вайбеля и концерт к юбилею Людмилы Гурченко

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  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Иван Распопов, Ксения Чепенко, Максим Иксанов, Елизавета Кушак, Юлий Гуголев, Борис Болелов
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

Фестиваль американского кино в кинотеатре "Формула Кино Горизонт". Выставка Петера Вайбеля в Музее современного искусства. Концерте в Театре Мюзикла, приуроченный к 80-летию Людмилы Гурченко, на котором известные актеры и музыканты исполнят песни легендарной певицы и актрисы. Подробнее о столичном досуге расскажет программа "Афиша".
Программа: Афиша
премьеры выставки программы Иван Распопов Ксения Чепенко Максим Иксанов кинофильмы быть в городе быть дома
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