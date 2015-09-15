15 сентября 2015, 11:30Культура
"Афиша": Выставка Петера Вайбеля и концерт к юбилею Людмилы Гурченко
- Название: "Афиша"
- Ведущие: Иван Распопов, Ксения Чепенко, Максим Иксанов, Елизавета Кушак, Юлий Гуголев, Борис Болелов
- Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
- Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
Фестиваль американского кино в кинотеатре "Формула Кино Горизонт". Выставка Петера Вайбеля в Музее современного искусства. Концерте в Театре Мюзикла, приуроченный к 80-летию Людмилы Гурченко, на котором известные актеры и музыканты исполнят песни легендарной певицы и актрисы. Подробнее о столичном досуге расскажет программа "Афиша".
Программа: Афиша