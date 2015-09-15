"Афиша": Выставка Петера Вайбеля и концерт к юбилею Людмилы Гурченко

Название: "Афиша"

"Афиша" Ведущие: Иван Распопов, Ксения Чепенко, Максим Иксанов, Елизавета Кушак, Юлий Гуголев, Борис Болелов

Иван Распопов, Ксения Чепенко, Максим Иксанов, Елизавета Кушак, Юлий Гуголев, Борис Болелов Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Для кого: Для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

Фестиваль американского кино в кинотеатре "Формула Кино Горизонт". Выставка Петера Вайбеля в Музее современного искусства. Концерте в Театре Мюзикла, приуроченный к 80-летию Людмилы Гурченко, на котором известные актеры и музыканты исполнят песни легендарной певицы и актрисы. Подробнее о столичном досуге расскажет программа "Афиша".