"Афиша": Гастрономическая прогулка по реке и выставка ретрокомпьютеров

Название: "Афиша"

"Афиша" Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ежедневно на телеканале "Москва 24" Ведущий: Борис Болелов

Борис Болелов Для кого: Для тех, кто ищет необычные развлечения в столице



По Москве-реке можно осуществить гастрономические прогулки на теплоходе. В Третьяковской галерее открылась выставка "Сохранить для России". А Галерея компьютерной эволюции приглашает юных технарей и ретроманов. Подробнее об этих и других развлечениях города расскажет программа "Афиша".