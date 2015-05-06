"Афиша": Где московским детям расскажут о Великой Отечественной войне

Название: "Афиша"

Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"

Ведущий: Иван Распопов

Для кого: Для тех, у кого есть дети



В детском городе мастеров "Мастерславль" открылась новая программа ко Дню Победы. Там дети смогут посетить мастер-классы по строевому шагу, научиться пользоваться средствами связи времен Великой Отечественной войны и многому другому.

В Музее техники в Архангельском появилась новая экспозиция. Там представлена военная техника СССР, а экскурсовод подробно рассказывает о том, как с ее помощью воевали деды и прадеды участников экскурсии.

В орнитарии парка "Сокольники" детей познакомят с хищными и домашними птицами. О том, где еще с пользой и интересом можно провести время с детьми, расскажет программа "Афиша".