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06 мая 2015, 10:30

Общество

"Афиша": Где московским детям расскажут о Великой Отечественной войне

"Афиша": Где московским детям расскажут о Великой Отечественной войне

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  • Название: "Афиша"
  • Когда смотреть: Ежедневно на телеканале "Москва 24"
  • Ведущий: Иван Распопов
  • Для кого: Для тех, у кого есть дети

В детском городе мастеров "Мастерславль" открылась новая программа ко Дню Победы. Там дети смогут посетить мастер-классы по строевому шагу, научиться пользоваться средствами связи времен Великой Отечественной войны и многому другому.

В Музее техники в Архангельском появилась новая экспозиция. Там представлена военная техника СССР, а экскурсовод подробно рассказывает о том, как с ее помощью воевали деды и прадеды участников экскурсии.

В орнитарии парка "Сокольники" детей познакомят с хищными и домашними птицами. О том, где еще с пользой и интересом можно провести время с детьми, расскажет программа "Афиша".
Программа: Афиша
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