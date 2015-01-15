"Афиша": В прокат выходит боевик "Заложница 3"

Актер Лиам Нисон, разменяв седьмой десяток, неожиданно стал звездой боевиков. Началось все в 2007 году, когда Люк Бессон утвердил его на главную роль спецагента на пенсии в своем проекте "Заложница". После оглушительного успеха первой да и второй части экшена, которая в свое время стала самым кассовым французским фильмом в истории, на актера буквально посыпались однотипные предложения. На этой неделе в прокате стартует финальная часть экшн-боевика - "Заложница 3", которая по прогнозам должна стать самым кассовым фильмом января.