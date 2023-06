На днях в Москву приезжает японская группа One Ok Rock. Название коллектива в переводе звучит как "Час дня". Именно в это время суток музыканты регулярно собирались для репетиций. Концерт One Ok Rock пройдет в клубе YOTASPACE 21 декабря. Начало в 20.00.