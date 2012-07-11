В "Стрелке" расскажут о реабилитации промзон

Как и для чего использовать заброшенные здания заводов, можно будет узнать на лекции, которая пройдет 11 июля в институте медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

Лекцию прочтет Питер Ларц. Слушатели узнают о способах реабилитации промзоны, к которым обычно обращаются новые владельцы. Другими словами, они смогут понять, как разбить парк среди складов и котельных.

Кроме того, в "Стрелке" с этой недели начинается серия воркшопов (практических семинаров) по преобразованию городской среды. Менять Москву будут силами самих же москвичей, которые с помощью иностранных дизайнеров и архитекторов осуществят собтвенные идеи по преобразованию районов города.