"Афиша": В Детском музыкальном театре представят оперу для будущих мам

Недавно "Афиша" рассказывала про оперу для трехлетних детей в музыкальном театре имени Наталии Сац. Оказывается, это еще не самые маленькие зрители, которых ждут на спектакли этого театра. На очереди - постановка с очень необычным возрастным ограничением "минус ноль", то есть для беременных женщин и их малышей, которые еще не появились на свет. Речь идет об опере Генделя "Альцина, или Волшебный остров".