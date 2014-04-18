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18 апреля 2014, 10:31

Быть в городе

"Афиша": В Детском музыкальном театре представят оперу для будущих мам

"Афиша": В Детском музыкальном театре представят оперу для будущих мам

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Недавно "Афиша" рассказывала про оперу для трехлетних детей в музыкальном театре имени Наталии Сац. Оказывается, это еще не самые маленькие зрители, которых ждут на спектакли этого театра. На очереди - постановка с очень необычным возрастным ограничением "минус ноль", то есть для беременных женщин и их малышей, которые еще не появились на свет. Речь идет об опере Генделя "Альцина, или Волшебный остров".
Программа: Афиша
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