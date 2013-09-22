"Афиша": В Москве появилась инсталляция художника Райнера Прохаски

В Москве появился объект, который может очень даже пригодиться на случай тотального обрушения всего. Это работа австрийского художника Райнера Прохаски под названием KRFTWRK, что в переводе с немецкого значит "электростанция".

Электростанция Прохаски работает от воды, которую поднимают на вершину конструкции сами зрители. Своей работой художник хотел показать, насколько трудно вырабатывать энергию, и научить посетителей бережнее относиться не только к электричеству, но и к своей собственной энергии.

Увидеть инсталляцию можно во дворе музея декоративно-прикладного искусства.