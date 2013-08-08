"Афиша": В "Манеже" открылась выставка Lexus Hybrid Art

С 6 по 22 августа в Центральном выставочном зале "Манеж" проходит IV ежегодная выставка гибридного искусства "Lexus Hybrid Art". В программу выставки включены работы ведущих художников жанра Hybrid Art: лабиринт из видеопроекций от Хидеми Нишида и Теппея Косеки; цветы-роботы француза Давида Летелье; управляемая смартфонами инсталляция "Octocloud" от группы SuperUber и многое другое.

Выставка работает со вторника по воскресенье с 12.00 до 22.00.

Стоимость стандартного билета - 250 рублей, льготного - 20 рублей.