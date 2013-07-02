"Афиша": Фильм "Война миров Z" стал лидером российского проката

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02 июля 2013, 20:45

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Единоличным лидером российского проката на этой неделе стала картина "Война миров Z" с Брэдом Питтом в главной роли. Не последнюю роль в успехе картины наверняка сыграл приезд Питта на Московский кинофестиваль. За премьерную неделю семейный зобби-хоррор заработал около 12 миллионов долларов.

Против зомби выступают анимационные монстры Майк и Салли. За минувшие выходные мультфильм "Университет монстров" добавил в свою копилку чуть больше 4 миллионов долларов, что довело общие сборы до 15 миллионов.

На третье место взлетел "Человек из стали", снятый режиссером "Хранителей" и "300 спартанцев" Заком Снайдером. Непобедимый Кларк Кент за вторую неделю проката сумел вытрясти из зрителей 1,5 миллиона долларов. Общие сборы картины составили 9 миллионов 200 тысяч.
Программа: Афиша
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