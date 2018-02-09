"Афиша": премьера фильма "Лед" и трансляция Игр в спортбарах Москвы

Растопили сердце самой Примадонны – на премьере фильма "Лед" собрался весь столичный свет. Осталась ли публика довольна? И кто же чище откатает в прокате – американцы с картиной про скандальную фигуристку или наши? Олимпиада Пхенчхана уже началась, но это увидят не все. Какие спортбары не отказались от трансляции Игр? Где отметить Масленицу с огоньком, и можно ли наесться в новых ресторанах Новикова на 1,5 тысячи рублей? Почему Александр Ширвиндт почти десять лет не играл в театральных премьерах? Главные события и герои выходных – в программе "Афиша".