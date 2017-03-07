"Афиша": мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" и концерт Владимира Кузьмина

8 марта Владимир Кузьмин выступит с сольным концертом в клубе Известия Hall. Мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" возвращается в Крокус Сити Холл, 13 марта там выступит золотой состав трупы. Государственный исторический музей празднует 145-летие.

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