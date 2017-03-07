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07 марта 2017, 14:30

Культура

"Афиша": мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" и концерт Владимира Кузьмина

"Афиша": мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" и концерт Владимира Кузьмина

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  • Название: "Афиша"
  • Ведущие: Иван Распопов, Максим Иксанов, Евгения Смурыгина,
  • Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
  • Для кого: для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы

8 марта Владимир Кузьмин выступит с сольным концертом в клубе Известия Hall. Мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" возвращается в Крокус Сити Холл, 13 марта там выступит золотой состав трупы. Государственный исторический музей празднует 145-летие.
Программа: Афиша
музеи концерты мюзиклы программы Иван Распопов Максим Иксанов Евгения Смурыгина

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