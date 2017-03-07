07 марта 2017, 14:30Культура
"Афиша": мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" и концерт Владимира Кузьмина
- Название: "Афиша"
- Ведущие: Иван Распопов, Максим Иксанов, Евгения Смурыгина,
- Когда смотреть: по будням на телеканале "Москва 24"
- Для кого: для тех, кто интересуется культурной и развлекательной жизнью столицы
8 марта Владимир Кузьмин выступит с сольным концертом в клубе Известия Hall. Мюзикл "Mozart. L'Opera Rock" возвращается в Крокус Сити Холл, 13 марта там выступит золотой состав трупы. Государственный исторический музей празднует 145-летие.