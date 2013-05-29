Москвичи могут увидеть в зоопарке выход тропических бабочек из куколок

В столичном зоопарке начали выходить из куколок тропические бабочки. К концу недели на свет должны появиться около 400 бабочек 12 разных видов, обитающих в Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америке.

Посмотреть на них можно в тропической оранжерее на первом этаже павильона "Фауна Индонезии" в течение 3-4 недель – именно столько в среднем живут представители видов. При этом посетители зоопарка могут своими глазами увидеть процесс выхода насекомых из куколок, размещенных в специальной рамке.

Московский зоопарк сообщает, что выход большинства бабочек происходит утром или в первой половине дня. После выхода из куколки мягкие крылья бабочки расправляются и обсыхают в течение примерно 20 минут.

Павильон "Фауна Индонезии" открыт ежедневно с 11 до 17 часов, кроме понедельника и вторника.

Напомним, подобная акция проходила в зоопарке в марте этого года.