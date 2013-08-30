На МАКС открылась зона семейного отдыха

C 30 августа в дни массового посещения - до 1 сентября включительно - на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском будет работать специальная семейная зона, сообщает официальный сайт МАКС-2013.

Центром экспозиции станет полноразмерная модель главного героя анимационного фильма Disney "Самолеты", прототипом которого послужила модель AirTractor, а также выставка кадров и эскизов к фильму.

Посетители стенда смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению бумажных самолетов, посоревноваться в управлении радиоуправляемыми моделями самолетов. Самых маленьких гостей на стенде встретят аниматоры c аквагримом и угощениями.