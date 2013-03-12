Подмосковная лыжница завоевала 4 медали на чемпионате мира

Подмосковная спортсменка Татьяна Козлова завоевала четыре медали на чемпионате мира по спортивному ориентированию. На счету россиянки золото, два серебра и бронза.

В первый день соревнований в спринте Козлова заняла третье место, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

В гонке на средней дистанции Козлова стала серебряным призером.

После дня отдыха состоялась эстафета, где Козлова в составе сборной России выиграла золото.

В последний день соревнований Козлова стала серебряным призером в гонке на длинной дистанции.

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