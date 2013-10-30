Форма поиска по сайту

30 октября 2013, 18:59

Культура

В Зеленограде появятся восемь лыжных прогулочных трасс

В Зеленограде готовятся к зимнему сезону. На территории округа появятся 8 лыжных прогулочных трасс, 14 катков на внутридворовых территориях, 5 катков с искусственным льдом, 18 площадок для спортивных игр на снегу, специальные зоны для моржевания и зимней рыбалки на Черном и Школьном озерах.

Также там обустроят 9 снежных и ледяных горок, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

На лыжных маршрутах установят информационные щиты и стартовые площадки, промаркируют трассы.

Для прокладывания трасс будет использована специализированная техника.

зима лыжные трассы городское управление

