30 октября 2013, 18:59Культура
В Зеленограде появятся восемь лыжных прогулочных трасс
В Зеленограде готовятся к зимнему сезону. На территории округа появятся 8 лыжных прогулочных трасс, 14 катков на внутридворовых территориях, 5 катков с искусственным льдом, 18 площадок для спортивных игр на снегу, специальные зоны для моржевания и зимней рыбалки на Черном и Школьном озерах.
Также там обустроят 9 снежных и ледяных горок, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.
На лыжных маршрутах установят информационные щиты и стартовые площадки, промаркируют трассы.
Для прокладывания трасс будет использована специализированная техника.
