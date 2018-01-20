Около 32 тысяч рабочих задействовали в уборке снега на улицах Москвы

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Более 14,5 тысячи единиц техники и около 32 тысяч рабочих задействованы в уборке снега на столичных улицах, заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, за минувшие сутки с улиц Москвы вывезли порядка 480 тысяч кубометров снега. Коммнуальные службы работают круглосуточно, их контролирует специально созданный штаб. Дороги прометают каждые четыре часа, добавил Бирюков. Особое внимание уделяется очистке от снега тротуаров и пешеходных зон, кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

20 января в Москве продолжит идти снег. Будет облачно, столбики термометров днем покажут до 6 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.