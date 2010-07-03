В Сети появилось видео выпуска первых белух из "китовой тюрьмы"

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Фото: youtube.com/Vniro Channel
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии опубликовали записи выпуска белух из "китовой тюрьмы", сообщает пресс-служба организации. Видеоматериалы появились на YouTube-канале ВНИРО.
Видео: YouTube/Vniro Channel
Сотрудники ВНИРО смонтировали видеонарезку, на которой шесть белух уходят в воды Охотского моря. Оценить содержание технических видеозаписей пригласили независимого эксперта – координатора природоохранных проектов научно-экспедиционного центра "Морские млекопитающие" Виктора Никифорова. По его словам, судя по содержанию видеоматериалов, "в море были выпущены шесть белух – пять особей с берега и одна с катамарана".
В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.
В сентябре того же года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор по ДФО грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях. Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за неподходящих условий содержания. Были возбуждены уголовные дела.
27 июня в море вернулась первая группа животных: две косатки и шесть белух. Перед выпуском ветеринары взяли у животных все необходимые анализы. 16 июля вторую группу косаток выпустили в Охотское море в Хабаровском крае. Специалисты признали их состояние удовлетворительным. На животных установили спутниковые метки, чтобы ученые могли вести дальнейшие наблюдения. Еще пять косаток, которые остаются в приморской бухте, планируют выпустить в естественную среду до конца лета.
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