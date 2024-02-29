29 февраля, 18:15События
Москва онлайн покажет обзор международной выставки кошек Spring Cat Show
Фото: Москва 24/Юлия Накошная
2 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть обзор международной выставки кошек Spring Cat Show. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с заводчиками, кинологами, а также специалистами в сфере груминга и здорового питания.
На выставке будут представлены мейн-куны, британские короткошерстные, сибирские, персы, сфинксы и еще 40 видов кошек.
Участники выставки – профессиональные заводчики, владельцы питомников, чьи подопечные не раз становились чемпионами мира и Европы.
Смотрите прямую трансляцию 2 марта в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.