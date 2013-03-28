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28 марта 2013, 19:55

Общество

Моржи из Московского зоопарка переехали в Гамбург

Четыре моржа из Московского зоопарка переехали на постоянное место жительства в Гамбург. Самец и три самки вынуждены были покинуть российскую столицу из-за того, что в их павильоне запланирована масштабная реконструкция.

Зоопарк Гамбурга выбрали для животных, поскольку он считается одним из лучших в Европе, и в нем есть бассейн для ластоногих. Готовить моржей к переезду начали еще прошлой осенью - их надо было научить заходить и выходить из транспортных клеток. В результате дорога прошла для них без серьезных последствий, сообщает пресс-служба зоопарка Москвы.

В Гамбурге за животными, первое время будут ухаживать московские киперы. Моржи остаются в Германии насовсем, а Московский зоопарк будет все время на связи с ними.

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