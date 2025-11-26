В зоопарке Сан-Диего умерла пережившая 20 президентов США черепаха

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sandiegozoo

В зоопарке Сан-Диего в США умерла галапагосская черепаха Грамма которая пережила две мировые войны и 20 президентов. Ей был 141 год, сообщает The Guardian.

Как отметили сотрудники зоосада, черепаха родилась в своей естественной среде обитания, а попала к ним в 1928 или в 1931 году. Специалисты по уходу за животными начали называть ее "королевой зоопарка".

По данным издания, из-за возраста у Граммы были проблемы с костями, которые обострились перед смертью.

Многие посетители зоопарка обратили внимание, что впервые увидели черепаху, когда были молодыми, а спустя время вернулись к ней уже с собственными детьми.

По словам 69-летней Кристины Парк, в возрасте 3–4 лет она побывала в зоопарке Сан-Диего. Тогда ей разрешили сесть на черепаху верхом.

