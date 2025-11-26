Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 16:38

В мире

В зоопарке Сан-Диего умерла пережившая 20 президентов США черепаха

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sandiegozoo

В зоопарке Сан-Диего в США умерла галапагосская черепаха Грамма которая пережила две мировые войны и 20 президентов. Ей был 141 год, сообщает The Guardian.

Как отметили сотрудники зоосада, черепаха родилась в своей естественной среде обитания, а попала к ним в 1928 или в 1931 году. Специалисты по уходу за животными начали называть ее "королевой зоопарка".

По данным издания, из-за возраста у Граммы были проблемы с костями, которые обострились перед смертью.

Многие посетители зоопарка обратили внимание, что впервые увидели черепаху, когда были молодыми, а спустя время вернулись к ней уже с собственными детьми.

По словам 69-летней Кристины Парк, в возрасте 3–4 лет она побывала в зоопарке Сан-Диего. Тогда ей разрешили сесть на черепаху верхом.

Ранее в Московском зоопарке скончался серый волк по кличке Тарзан. Причиной его смерти стала онкология. Тарзан родился весной 2012 года в Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Через год он переехал в Московский зоопарк, а после прохождения карантина его поселили вместе с самкой Радой.

Читайте также


животныеза рубежом

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика