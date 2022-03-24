Москва онлайн покажет, как бездомные животные обретают хозяев на выставке

Фото: Москва 24/Роман Балаев

26 марта зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за работой выставки бездомных животных, которая откроется в Музее Москвы. Мероприятие проведет Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна". Главная цель выставки – помочь братьям нашим меньшим обрести любящих хозяев.

Корреспондент Москвы онлайн в прямом эфире пообщается с посетителями и расскажет, как взять четвероногого друга.

На выставке своих хозяев будут ждать около сотни собак и кошек самых разных размеров, возрастов, окрасов и характеров. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия.

Смотрите прямую трансляцию 26 марта в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.