Посетители зоопарка в Приморье напали на животных

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Агрессивные посетители зоопарка "Чудесный" в селе Борисовка Уссурийского городского округа напали на животных.

По словам сотрудников, мужчина вошел в контактный вольер, ударил поросенка, плевал в обитателей, а потом схватил кролика и побежал к своему другу. Затем вместе они начали издеваться над верблюдом. Хватали животное за шерсть и тянули к себе. Видео инцидента появилось в соцсети на странице зоопарка, сообщают "Дни.ру".

Один из работников учреждение отогнал неадекватных посетителей. Однако через некоторое время они снова принялись за свое и попытались пролезть к тигрице и льву, чтобы оплевать их. Сотрудница зоопарка подоспела вовремя и выгнала мужчин за территорию.

Директор зоопарка упала в обморок после того, как узнала о случившемся.

Ранее активисты призвали цирки отказаться от четвероногих артистов. По их мнению, за кулисами животных бьют, держат в клетках, а когти и клыки удаляют.