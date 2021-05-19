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14:11

Москва онлайн покажет кормление северного морского котика в зоопарке

животные город Москва онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

20 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за кормлением северных морских котиков в Московском зоопарке. Корреспондент пообщается со смотрителем и узнает о повадках животного, а также о том, как котики и другие обитатели зоосада переживают столичную жару.

Северный морской котик – ластоногий хищник, принадлежащий семейству ушастых тюленей. Максимальная длина тела взрослого самца может достигать 2,2 метра, а максимальный вес – 320 килограммов.

У котиков густая шерсть, которая выполняет термоизоляционную и гидродинамическую функции. Животные обладают прекрасным зрением, что позволяет им вести охоту на большой глубине. Котики могут плавать со скоростью 20 километров в час.

За раз самка может родить только одного детеныша. Своих щенков матери узнают по голосу и запаху даже спустя годы разлуки. Произведя на свет детеныша, самка продолжает находиться в состоянии лактации до конца жизни.

Смотрите трансляцию 20 мая в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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