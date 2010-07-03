Агрессивные мастифы держат в страхе жителей Химок

Стая агрессивных тибетских мастифов держит в страхе жителей подмосковных Химок. В микрорайоне Фирсановка огромные псы прогрызают забор и выбираются на улицу, где нападают на домашних питомцев. Они уже загрызли семерых собак. Местные жители боятся, что скоро и сами могут пострадать, передает телеканал Москва 24.

Как рассказала жительница Фирсановки Татьяна Слюсарева, она подарила своему десятилетнему сыну шпица, но щенок прожил в их доме всего три дня. Во время первой же прогулки его растерзала соседская собака. По словам врачей, спасти шпица было невозможно, ведь тибетский мастиф перегрыз ему горло. Ребенок тяжело переживает потерю маленького друга. "У меня сын до сих пор не спит по ночам, я с ним ложусь, его дергает. Он стал угрюмый", − сказала Татьяна Слюсарева.

Этот случай, как выяснилось, далеко не единственный. Один из трех мастифов загрыз и собаку Ольги Маниной. По словам женщины, они стояли у своей калитки, когда перед ними появился огромный пес. "Я только успела вот так на поводке ее поднять", − вспоминает Ольга, добавив, что мастиф сразу вцепился в ее собаку и задушил.

Забор, подчеркнули местные жители, никогда не был препятствием для агрессивных животных: они пролезали под ним, вырыв себе проход, или выбирались между прутьев. По словам соседей, сетки и металлические ограждения хозяева мастифов установили всего несколько дней назад. Но и это не удержит собак, считают жители.

Соседи уверены, что собаки нападают из-за голода, так как их владельцы, уезжая с утра на работу, оставляют животных без еды и присмотра. Сами хозяева, завидев журналистов, поначалу чуть не разбили видеокамеру и пригрозили спустить с поводка одну из собак. Немного успокоившись, они заявили, что их соседи сами виноваты. Они якобы дразнят собак.

По словам владельцев мастифов, два года назад, когда на них впервые пожаловались в полицию, с проверкой приезжали представители Государственного административно-технического надзора. Они обязали супругов установить новый забор, что и было сделано. Тот факт, что мастифы умудряются пролезть под забором, хозяева оправдывают особенностями породы. "Тибет − это такая собака. То есть нос пролез, и она вылезает", − заверила хозяйка мастифов Наталья Шевченко. "Мы закрыли как-то собаку в сарае и открыли окно на форточку. И она оттуда вылезла! Как она это сделала, никто не знает", − добавил ее муж Владимир Шевченко.



Однако кинологи настаивают, что поведение собаки зависит только от хозяина, а тибетские мастифы считаются спокойными животными. По словам президента Союза кинологических организаций России Владимира Уражевского, собаки этой породы не нападают первыми. "Если это была агрессия, какая-то собака бросилась, то она постарается сделать все, чтобы эту собаку отогнать, не вступая в бой", − пояснил эксперт.

Жители Фирсановки снова написали заявления в полицию. При этом юристы уверены, что стоит также обратиться в суд. Адвокат Инна Карташова посоветовала в судебном порядке ограничить собак в пересечении отмеченной забором границы. "Запретить, и, естественно вся эта мера ответственности ляжет на хозяев. Если они не исполняют решение суда, они несут штрафы. Достаточно большие", − отметила юрист.

Лишившиеся питомцев жители Фирсановки готовят иски о возмещении ущерба и морального вреда. Остальные тем временем стараются пока не выпускать своих животных за пределы собственного дома.