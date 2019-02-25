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09:18

В России может появиться список потенциально опасных собак

общество безопасность

09:18

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Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В России может появиться список потенциально опасных пород собак. Разработкой документа занимается Минсельхоз. Об этом Агентству "Москва" рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он отметил, что в разработке списка участвуют ведущие кинологи-эксперты. По его словам, закон содержит "жесткие формулировки". В частности, документ предусматривает ряд ограничений по условиям содержания и выгула потенциально опасных собак.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными. Документ вводит правила выгула собак, в том числе потенциально опасных пород.

Широкий общественный резонанс вызвал инцидент, произошедший в Новосибирске в начале января текущего года. В социальных сетях появилась информация, что сотрудник полиции якобы избил пенсионера-инвалида и его супругу за то, что они выгуливали собаку без намордника.
Дочь пострадавших утверждала, что правоохранитель был пьян. Она также указывала, что ее родители не нарушили правил выгула собаки — животное было на коротком поводке.

Пенсионер-инвалид из Новосибирска может сесть в тюрьму за конфликт с полицейским


Позднее следователи установили, что полицейский находился при исполнении и был трезв. Кроме того, была опубликована видеозапись конфликта владельцев собаки и стража правопорядка.

На ролике видно, что животное было без намордника и на длинном поводке. Полицейский попытался задержать мужчину, однако супруги напали на него и стали избивать. Кроме того, правоохранителя несколько раз укусила собака. Против владельцев животного возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

общество безопасность

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