Орнитологи посчитали количество птиц на Земле

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
На Земле обитает порядка 50 миллиардов птиц, что в шесть раз превышает количество людей, сообщает Pravda.ru со ссылкой на ученых из Университета Нового Южного Уэльса.
Отмечается, что одни виды превосходят другие по численности. Так, особенно процветают воробей, европейский скворец, делавэрская чайка и деревенская ласточка.
Всего орнитологи исследовали 9,7 тысячи видов птиц. За основу они взяли данные, полученные в рамках одного из наиболее крупных в мире проектов по сохранению биоразнообразия eBird. Эту информацию они объединили с профессиональными научными наблюдениями, в результате чего удалось создать алгоритм для подсчета численности пернатых.
Результаты исследования помогут определить виды, находящиеся под угрозой исчезновения. После этого будет возможно принять меры по их сохранению.
Ранее москвичам рассказали, как правильно ухаживать за пернатыми питомцами. Ветеринары рекомендуют выбирать чистые корма, а также добавлять в рацион птиц свежие овощи и фрукты.
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