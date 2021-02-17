Столичные спасатели вытащили кота, застрявшего между трубами

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В квартире на северо-востоке Москвы спасатели вытащили кота, застрявшего в сантехническом шкафу, сообщает Агентство "Москва".

"Кот Василий, взятый из приюта 1,5 года назад, сохранил любовь к укромным местечкам. На этот раз был выбран сантехнический шкаф. Кот проник в него через ревизионное окно, застрял между труб, обратно вылезти не получалось никак", – сообщили в пресс-службе департамента по ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Хозяева кота на протяжении двух часов пытались помочь питомцу самостоятельно, но в итоге обратились к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники разобрали шкаф кухонного гарнитура, сделали отверстие в перегородке между кухней и ванной комнатой и вернули напуганное животное владельцам.

Ранее столичные ветеринары рассказали, как отучить домашних питомцев кусаться. Специалисты посоветовали обрызгивать водой котов и прижимать к полу собак.