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Москва 24

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Общество

16 сентября 2018, 18:34

Хвостатый парад. Собаки в необычных нарядах продефилировали в центре столицы

животные парки

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Первый костюмированный парад собак прошел в центре столицы, передает телеканал Москва 24.

Любители животных собрались в парке Красногвардейские пруды вместе со своими четвероногими питомцами. Красочному мероприятию на свежем воздухе не помешал даже дождь, который прошел в ряде районов города в это воскресенье.

Герои праздника с достоинством дефилировали по площадке в самых необычных костюмах. По словам представителей жюри, некоторые хозяева проявили редкую креативность. В парке можно было увидеть хвостатые бэтменов, кинодив, суперменов и даже пришельцев с далеких планет.

После завершения дефиле члены жюри выбрали победителей в двадцати номинациях. Кроме того, для гостей парка Красногвардейские пруды подготовили лекцию о правильном уходе за домашними животными и фотосессию с нарядными питомцами.

Собаки в костюмах дефилировали в парке в центре столицы

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