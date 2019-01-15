Жители Петербурга собрали деньги на выкуп молодой львицы

Сутки понадобились жителям Санкт-Петербурга, чтобы собрать 70 тысяч рублей и выкупить львицу Симону, жившую в обычной городской квартире. Бывший хозяин дикого животного согласился на продажу, но запретил отдавать его в цирк, сообщает сайт "Мир 24".

Шестимесячного хищника передали в центр реабилитации диких животных "Велес". До этого Симона жила у 27-летнего Александра Васюковича, который не смог ее содержать. В приюте ее поместят на карантин, где будут обследовать и выхаживать. Пускать посетителей к львице начнут спустя три недели.

Впервые львенка заметили 12 января на проспекте Энергетиков. После этого зоозащитники написали о животном в соцсетях и организовали сбор средств.