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Москва 24

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Культура

10:47

Фестиваль "Мой пес – супергерой!" пройдет в парке "Красная Пресня"

животные культура фестивали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зимняя прогулка с собакой – что может быть интереснее и увлекательнее, особенно если рядом семья и друзья! Именно для любителей собак всех возрастов в парке "Красная Пресня" состоится фестиваль "Мой пес – супергерой!". На этом мероприятии каждый владелец сможет найти в себе и своем питомце суперспособности.

Собаки могут не только служить и защищать, но и веселить, лечить, искать потерявшихся и развеивать грусть. Как они это делают, узнаете на фестивале 15 февраля – он полностью посвящен собакам и их работе рядом с человеком. К участию в мероприятии приглашены такие организации, как учебно-кинологический центр "Собаки – помощники инвалидов", поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", представители благотворительных фондов, помогающих бездомным собакам.

Свои возможности покажут служебные, ездовые и спортивные собаки, канис-терапевты и поисковики, помощники человека всех размеров и пород. В программе – показательные выступления по разным видам дрессировки, катания на собачьих упряжках, фотосессия с сенбернарами и хаски, шаржи, а также квест, викторины и мастер-классы для юных любителей животных.

В лектории посетители фестиваля смогут посмотреть фильмы о четвероногих друзьях: телеканал "Живая Планета" устроит кинопоказ проекта "Выбираем питомца" с Александром Ягудиным.

У вас есть вопросы к ветеринару? На фестивале также будет работать мобильный ветеринарный пункт.
Каждый найдет себе интересное занятие 15 февраля в парке "Красная Пресня" на фестивале "Мой пес – супергерой!".

Когда: 15 февраля, с 11:00 до 18:00
Где: парк "Красная Пресня"

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